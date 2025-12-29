Минобороны: ВСУ атаковали госрезиденцию Путина с помощью 91 дрона

В Минобороны России сообщили об отражении масштабной атаки беспилотников, направленной на президентскую резиденцию. Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 декабря, противник задействовал 91 беспилотник.

По данным Минобороны РФ, украинская сторона предприняла попытку нанести удар по гособъекту в Новгородской области, задействовав в общей сложности 91 беспилотный летательный аппарат. Военное ведомство квалифицировало произошедшее как террористическую акцию киевских властей.

Системы ПВО перехватили большую часть дронов еще на подлете к цели. Наибольшее количество беспилотников — 49 единиц — было уничтожено в воздушном пространстве Брянской области. Еще один летательный аппарат сбили над Смоленской областью. Все перехваченные БПЛА двигались в сторону Новгородского региона, где располагается одна из резиденций главы государства Владимира Путина.

Утром 29 декабря российские системы ПВО отразили массированную атаку беспилотников над Новгородской областью. Сначала, до 07:00 по московскому времени, удалось сбить 18 украинских дронов, которые направлялись к президентской резиденции. Затем, в период с 07:00 до 09:00, было уничтожено еще 23 вражеских БПЛА.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что не поддерживает решение Киева атаковать госрезиденцию Путина. При этом президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что ВСУ не наносили никаких атак.

