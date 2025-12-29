Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к атаке госрезиденции президента Владимира Путина, которая находится в Новгородской области. По его словам, это Москва не хочет завершать конфликт, сообщает «Политика Страны» .

«Сейчас они своим заявлением, что атакована была их какая-то резиденция, просто готовят, я уверен, почву для того, чтобы нанести удары наверняка по столице и, наверное, по государственным зданиям», — сказал Зеленский.

Однако, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, именно Украина атаковала госрезиденцию Путина и Москва этот факт не оставят без ответа.

Российский лидер уже провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и рассказал о случившемся. Американский лидер был шокирован полученной информацией.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет добиться мира на Украине. При этом Киев вместе с западными партнерами всячески пытаются сорвать переговорный процесс, направленный на дипломатическое разрешение украинского кризиса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.