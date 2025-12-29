Американский президент Дональд Трамп действительно хочет добиться мира на Украине. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, когда комментировал звонок главы США российскому коллеге Владимиру Путину перед переговорами с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости .

«Это говорит о том, что президент Трамп искренне пытается достичь мира на Украине», — сказал Грушко.

Дипломат отметил, что Киев вместе с западными кураторами предпринимает попытки сорвать процесс урегулирования конфликта. Заметен стиль британцев.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские войска в ночь на 29 декабря пытались нанести удары БПЛА по государственной резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области. Он отметил, что Москва пересмотрит переговорную позицию с учетом перехода Украины к государственному терроризму.

