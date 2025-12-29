Замглавы МИД РФ Грушко: Трамп хочет добиться мира на Украине
Фото - © РИА Новости
Американский президент Дональд Трамп действительно хочет добиться мира на Украине. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, когда комментировал звонок главы США российскому коллеге Владимиру Путину перед переговорами с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.
«Это говорит о том, что президент Трамп искренне пытается достичь мира на Украине», — сказал Грушко.
Дипломат отметил, что Киев вместе с западными кураторами предпринимает попытки сорвать процесс урегулирования конфликта. Заметен стиль британцев.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские войска в ночь на 29 декабря пытались нанести удары БПЛА по государственной резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области. Он отметил, что Москва пересмотрит переговорную позицию с учетом перехода Украины к государственному терроризму.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.