Лавров пригрозил пересмотреть позицию РФ после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Украинские войска в ночь на 29 декабря попытались ударить по государственной резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС .

Он отметил, что переговорная позиция России окажется пересмотрена с учетом перехода Украины к государственному терроризму. Информации о пострадавших, ущербе после атаки БПЛА ВСУ на госрезиденцию Путина нет.

Объекты и время ответного удара российских войск после этого шага со стороны Киева определены. При этом РФ не собирается покидать переговорный процесс после атаки ВСУ на госрезиденцию.

Ночью средства ПВО сбили 89 БПЛА ВСУ над регионами РФ. 18 из них ликвидировали над Новгородской областью.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.