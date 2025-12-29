Средства ПВО сбили 89 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Спецоперация

С 23:00 28 декабря до 07:00 29 декабря средства ПВО перехватили и ликвидировали 89 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

49 беспилотников ВСУ сбили над Брянской областью. 18 уничтожили над Новгородской.

11 БПЛА ВСУ ликвидировали над Адыгеей. 7 сбили над Краснодарским краем.

По одному БПЛА ВСУ ликвидировали над Орловской, Смоленской, Ростовской областями. Столько же сбили над Азовским морем.

