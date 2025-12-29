Средства ПВО сбили 89 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь
С 23:00 28 декабря до 07:00 29 декабря средства ПВО перехватили и ликвидировали 89 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.
49 беспилотников ВСУ сбили над Брянской областью. 18 уничтожили над Новгородской.
11 БПЛА ВСУ ликвидировали над Адыгеей. 7 сбили над Краснодарским краем.
По одному БПЛА ВСУ ликвидировали над Орловской, Смоленской, Ростовской областями. Столько же сбили над Азовским морем.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.