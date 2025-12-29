Трамп заявил, что не поддерживает удары Украины по России

Американский лидер Дональд Трамп выразил свое недовольство по поводу атаки украинских сил на официальную резиденцию российского президента Владимира Путина в Новгородской области. По его словам, этот инцидент вызвал у него сильное раздражение, пишет ТАСС .

Глава Белого дома отметил, что Вашингтон разбирается в обстоятельствах произошедшего. Он подчеркнул, что такое развитие событий нельзя назвать положительным.

Трамп также заявил, что мирное урегулирование конфликта находится на чувствительной стадии. В этих условиях провокационные действия украинской стороны, включая нападение на президентскую резиденцию, только мешают достижению договоренностей за столом переговоров.

Глава Белого дома также прокомментировал телефонные переговоры с Путиным, которые состоялись 29 декабря. Он охарактеризовал их как весьма успешные и результативные.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не наносил никаких ударов по госрезиденции Путина. Он утверждает, что Вооруженные силы Украины не имеют к случившемуся никакого отношения.

