Минобороны: извлечен файл с заданием из БПЛА, атаковавшего резиденцию Путина

Из одного из украинских БПЛА, сбитых ночью 29 декабря в Новгородской области, представителям российских спецслужб удалось извлечь загруженный файл с полетным заданием, сообщает пресс-служба Минобороны.

Специалисты сделали это в рамках технической экспертизы блока навигационной системы дрона ВСУ.

Расшифровка данных маршрутизации БПЛА показала, что конечной целью атаки 29 декабря был один из объектов резиденции главы государства в Новгородской области. Эти материалы по установленным каналам планируется передать США.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о террористической атаке ВСУ в ночь на 29 декабря с использованием 91 дрона на резиденцию президента страны в Новгородской области. Все беспилотники сбиты силами ПВО, пострадавших нет.

При этом ЦРУ не подтвердило информацию об атаке ВСУ на резиденцию Путина.

