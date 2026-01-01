WSJ: ЦРУ не подтвердило информацию об атаке ВСУ на резиденцию Путина

Спецслужбы США, в том числе сотрудники служб нацбезопасности страны, не подтверждают факт украинской атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, сообщает Газета.ru .

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимный источник в американской администрации, данный вывод подкрепляется оценкой ЦРУ. Так разведчики пришли к заключению, что не было «попыток нападения на Путина».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о террористической атаке ВСУ в ночь на 29 декабря с использованием 91 дрона на резиденцию президента страны в Новгородской области. Все беспилотники сбиты силами ПВО, пострадавших нет.

Также Минобороны обнародовало видео с уничтожением украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию главы государства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.