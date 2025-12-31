Минобороны показало кадры отражения атаки дронов ВСУ на резиденцию президента РФ

сегодня в 13:06

Начальник расчета с позывным Гром продемонстрировал украинский беспилотник самолетного «Чаклун-В», сбитый в ходе отражения ВСУ на резиденцию российского президента в Новгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На опубликованных кадрах видно, как в снегу лежит сбитый украинский дрон с неразорвавшейся боевой частью, начиненной фугасными элементами.

«В результате анализа сбитых украинских беспилотников была обнаружена одна из модификаций „Чаклун-В“. Боевая часть беспилотника представляет собой фугасный заряд весом 6 кг», — рассказал Гром.

Военнослужащий добавил, что фугасная часть начинена большим количеством поражающих элементов. Она была предназначена для поражения живой силы и гражданских объектов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о террористической атаке ВСУ на резиденцию президента страны в Новгородской области, совершенной в ночь на 29 декабря с использованием 91 БПЛА. Позднее информацию подтвердили в Минобороны РФ. Киев атаковал резиденцию Путина из Сумской и Черниговской областей.

Также президент США Дональд Трамп выразил недовольство по поводу атаки ВСУ на официальную резиденцию главы российского государства. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, после атаки ВСУ на резиденцию Путина Москва будет вести диалог прежде всего с Вашингтоном.

