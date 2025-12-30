Песков: Россия будет обсуждать украинское урегулирование только с США

Россия продолжит переговорный процесс по вопросу урегулирования украинского конфликта, но будет вести диалог прежде всего с Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Позиция России по переговорам ужесточилась после того, как дроны ВСУ попытались атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области. Песков подчеркнул, что Москва не выходит из переговорного процесса, но диалог будет вести только с американскими представителями.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что 91 дрон ВСУ попытался атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. Все БПЛА были ликвидированы.

Как отметил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин рассказал об атаке американскому президенту Дональду Трампу во время телефонного разговора. Глава государства сообщил коллеге, что позиция России по целому ряду достигнутых ранее договоренностей будет пересмотрена.

