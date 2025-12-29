Ларов: попытка удара БПЛА ВСУ по госрезиденции Путина не останется без ответа

Безрассудные действия, вроде попытки удара БПЛА ВСУ по госрезиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области, не останутся без ответа. Киев совершил это в ночь на 29 декабря, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости .

Все БПЛА противника были ликвидированы. При этом Украина попыталась нанести удар в момент интенсивных переговоров между РФ и Соединенными Штатами по завершению конфликта.

Объекты для ответной атаки и время их нанесения были определены ВС России. При этом Москва на фоне ударов противника не собирается выходить из переговорного процесса с США по Украине.

Также Лавров пригрозил, что из-за атаки ВСУ на госрезиденцию Путина, РФ пересмотрит позицию по мирным переговорам. Это произойдет на фоне того, что Киев перешел к государственному терроризму.

