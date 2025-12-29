Киеву была дана рекомендация не пытаться получить передышку, а работать на достижение комплексной договоренности. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил российскому лидеру Владимиру Путину в ходе телефонного разговора, сообщает РИА Новости .

Помощник президента РФ Юрий Ушаков поделился деталями переговоров двух лидеров. По его словам, в ходе беседы американский лидер рассказал российскому коллеге о некоторых достигнутых украинскими переговорщиками результатах.

Тем не менее предложения Киева по урегулированию конфликта могут интерпретироваться Россией как способ уклонения от обязательств, уточнил Ушаков.

Также он рассказал, что позиция Москвы будет пересмотрена по целому ряду достигнутых ранее с США договоренностей на фоне атаки дронов ВСУ на госрезиденцию Путина в Новгородской области. При этом Путин, беседуя с главой Белого дома отметил, что Россия намерена плотно и плодотворно работать с США по вопросу урегулирования украинского конфликта.

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский отрицает причастность Украины к атаке на госрезиденцию Путина.

