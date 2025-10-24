Дубна под ударом дронов: отработали средства ПВО

Жители Дубны рассказали, что буквально несколько минут назад слышали 2 громких взрыва над городом. Официальной информации на данный момент нет.

До этого серия хлопков раздалась в Раменском округе. Сначала местные жители услышали 2 громких звука в районе ж/д станции Бронницы. Через некоторое время стало известно о взрывах над городом Раменское. Последствия уничтожения одного из дронов попали на видео.

Позднее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили 3 беспилотника, летевших на Москву.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что минувшей ночью дрон атаковал многоэтажку на бульваре Космонавтов в Красногорске. Пострадали пять человек, среди них один ребенок. Четверых госпитализировали.

«Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — добавил глава региона.

