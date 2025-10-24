ПВО сбила 3 беспилотника, летевших на Москву

сегодня в 09:20

ПВО Минобороны России сбила 3 дрона, которые летели к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что минувшей ночью БПЛА атаковал дом на бульваре Космонавтов в Красногорске. В результате ЧП пострадали четверо взрослых и один ребенок. Четверых раненых госпитализировали.

«Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — добавил Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.