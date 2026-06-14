Пьяный новосибирец устроил стрельбу по проезжавшему мимо авто

Ночью в одном из дворов Новосибирская компания распивала алкоголь, один из мужчин устроил стрельбу по проезжавшему мимо авто, сообщает РЕН ТВ .

Когда мимо компании проехала машина, то агрессор набросился на нее. После этого он сходил к своему автомобилю, забрал там пистолет и дождался возвращения иномарки.

Как только машина поехала обратно, стрелок открыл огонь. Чтобы попасть в авто, злоумышленник даже бежал за ним какое-то время.

На место стрельбы прибыли полицейские. По факту инцидента начата проверка.

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