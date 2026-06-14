Пьяный новосибирец устроил стрельбу по проезжавшему мимо авто
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Ночью в одном из дворов Новосибирская компания распивала алкоголь, один из мужчин устроил стрельбу по проезжавшему мимо авто, сообщает РЕН ТВ.
Когда мимо компании проехала машина, то агрессор набросился на нее. После этого он сходил к своему автомобилю, забрал там пистолет и дождался возвращения иномарки.
Как только машина поехала обратно, стрелок открыл огонь. Чтобы попасть в авто, злоумышленник даже бежал за ним какое-то время.
На место стрельбы прибыли полицейские. По факту инцидента начата проверка.
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