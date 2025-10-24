сегодня в 06:44

Андрей Воробьев: 5 человек пострадали при атаке БПЛА на жилой дом в Красногорске

Ночью в пятницу в Красногорске беспилотник атаковал жилой дом на бульваре Космонавтов. Пострадали 5 человек, среди них 1 ребенок, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

БПЛА попал в квартиру на 14 этаже.

«Четверо оперативно доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что 3 взрослых госпитализировали в Красногорскую городскую больницу № 1, ребенка направили в центр имени Рошаля. Взрослые пострадавшие получили черепно-мозговые травмы, осколочные ранения и переломы. У ребенка диагностировали легкие травмы голени и вывих колена.

Губернатор уточнил, что на месте происшествия находятся сотрудники МЧС, экстренных служб, правоохранительных органов, работает глава Красногорска Дмитрий Волков.

«Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — заключил Воробьев.

Губернатор также опубликовал фото последствий прилета БПЛА. На снимках видно, что квартира полностью разрушена и обгорела. Жилье осталось без окон, разрушены стены. На асфальте возле дома лежит обломок беспилотника.

