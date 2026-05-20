Мострансавто запустило шаттлы на соревнования в Луховицах

Транспортное обслуживание участников областного этапа ХХ Всероссийских соревнований «Школа безопасности» организовали 20 и 21 мая в округе Луховицы. Автобусы Мострансавто перевозят школьников и сопровождающих к местам проведения этапов программы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мострансавто приступило к перевозке участников Московского областного этапа ХХ Всероссийских соревнований детско-юношеского движения «Школа безопасности». Мероприятие проходит в муниципальном округе Луховицы, в районе деревни Ильясово.

20 и 21 мая автобусы предприятия работают в режиме шаттлов. Они доставляют школьников и сопровождающих от основной площадки соревнований до бассейна «Дельфин» в Луховицах, где запланирован один из этапов программы.

Организаторы отмечают, что «Школа безопасности» — это комплексная проверка физической подготовки и практических навыков, а также умения принимать решения в нестандартных ситуациях.

В Мострансавто подчеркнули, что при детских перевозках особое внимание уделяется безопасности. Задействованные автобусы оснащены желтыми проблесковыми маячками, тахографами, системами спутниковой навигации и ремнями безопасности. Транспорт проходит обязательный технический и предрейсовый контроль, а водители — медицинский осмотр перед выходом на линию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.