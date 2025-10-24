Взрывы у ж/д станции: в подмосковном Раменском сработала ПВО
Жители Раменского округа заявили об отражении ПВО атаки дрона
В пятницу утром около железнодорожной станции Бронницы в Раменском округе раздалось не менее двух хлопков. Об этом рассказали местные жители, сообщает «Осторожно, Москва».
По предварительным данным, в округе средства ПВО отработали по украинскому дрону.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что ПВО сбила 3 дрона, которые летели к Москве. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ночью в пятницу в Красногорске дрон атаковал дом на бульваре Космонавтов. Пострадали пять человек, среди них есть ребенок. Четверо госпитализированы.
«Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — добавил Воробьев.
