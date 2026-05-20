Как работает Народная программа в Балашихе

На круглом столе «Здоровая семья», который прошел 19 мая в Красногорске, подведены итоги реализации Народной программы Единой России: за пять лет выполнено более 98% наказов граждан в здравоохранении и соцсфере. В Балашихе, где в 2021 году провели 2 500 встреч, было собрано свыше 70 тысяч наказов. Все они вошли в Народную программу Единой России, и сегодня этот масштабный план воплощен в жизнь практически полностью, сообщает пресс-служба партии.

Один из самых ярких примеров — активное развитие инфраструктуры здравоохранения. Жители Балашихи уже оценили удобство и доступность 5 новых поликлиник, оснащенных по последнему слову техники. Кроме того, в мкр. Ольгино полным ходом идет строительство флагманской многопрофильной больницы на 1300 коек. Это будет медицинский центр федерального значения.

«Строящаяся больница станет одной из крупнейших больниц не только Московской области, но и по сравнению с другими регионами. Это будет большая значимая больница с новым оборудованием, с большими палатами, с большими операционными», — отметила координатор партпроекта Единой России «Здоровое будущее», главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

Улучшение качества здравоохранения невозможно без высококлассных специалистов. И здесь Единая Россия демонстрирует системный подход. В Балашихе проводится масштабная работа по привлечению и поддержке медицинских кадров. Помимо федеральных и областных программ, город активно выплачивает молодым специалистам «подъемные» в размере около 300 тысяч рублей. Результат: только в этом году в наши медицинские учреждения пришли более 200 врачей, обеспечивая бесперебойную и качественную помощь.

Особое внимание в Балашихе уделяется демографической ситуации и поддержке семей. Результаты впечатляют: количество многодетных семей в городском округе увеличилось на 15% за последние 5 лет. И за этими цифрами — реальные истории.

Анне Григорьевой 32 года. Он жена участника боевых действий. Сегодня стала мамой в третий раз, и в третий раз доверилась специалистам Московского областного перинатального центра в Балашихе.

«Мы с мужем решили не останавливаться на двоих, решили родить 3 ребенка, тем более при нынешней поддержке государства сейчас это делать намного легче и не так страшно за будущее детей. На данный момент мы получили маткапитал за двоих детей. Для меня очень важно, что сейчас большое внимание уделяется мамам и малышам, что в наших медучреждениях работают опытные врачи. Им не страшно довериться в такой ответственный этап в жизни», — поделилась Анна Григорьева.

Опираясь на прочный фундамент достижений и реальной помощи, Единая Россия открыла новый этап — сбор предложений для формирования новой Народной программы. В Балашихе уже собрано более 5,5 тысяч наказов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.