Мобильный комплекс НИКИ детства осмотрел 3,5 тыс детей в Подмосковье

С начала 2026 года мобильный комплекс НИКИ детства совершил 55 выездов в муниципалитеты Подмосковья и осмотрел почти 3,5 тыс. детей. По итогам обследований 117 пациентов направили на госпитализацию в стационар института, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства выезжают в различные, в том числе отдаленные, территории региона. Состав бригады формируют с учетом потребностей конкретного населенного пункта. Врачи консультируют и обследуют несовершеннолетних пациентов с тяжелыми патологиями, а при наличии показаний направляют их на углубленную диагностику в стационар.

В состав выездной бригады входят пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, нефролог, кардиолог, невролог и врач ультразвуковой диагностики. Передвижной комплекс оснащен современной техникой, включая клинико-диагностическую лабораторию, аппараты эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.