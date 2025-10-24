Над городом снова взрывы: в Раменском второй раз сработала ПВО
Жители Раменского заявили, что над городом вновь раздалась серия взрывов. В округе продолжает работать система ПВО, сообщает «Осторожно, Москва».
Средства ПВО в пятницу утром отражают атаку украинских беспилотников. До этого не менее 2 хлопков прозвучало около железнодорожной станции Бронницы.
Позднее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили 3 беспилотника, летевших на Москву.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что прошедшей ночью БПЛА атаковал дом, расположенный на бульваре Космонавтов в Красногорске. Пострадали четверо взрослых и ребенок. Четверых раненых госпитализировали.
«Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — добавил глава региона.
