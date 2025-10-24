Над городом снова взрывы: в Раменском второй раз сработала ПВО

сегодня в 09:53

Новые взрывы раздались в Раменском округе на фоне отражения атаки БПЛА

Жители Раменского заявили, что над городом вновь раздалась серия взрывов. В округе продолжает работать система ПВО, сообщает «Осторожно, Москва» .

Средства ПВО в пятницу утром отражают атаку украинских беспилотников. До этого не менее 2 хлопков прозвучало около железнодорожной станции Бронницы.

Позднее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили 3 беспилотника, летевших на Москву.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что прошедшей ночью БПЛА атаковал дом, расположенный на бульваре Космонавтов в Красногорске. Пострадали четверо взрослых и ребенок. Четверых раненых госпитализировали.

«Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — добавил глава региона.

