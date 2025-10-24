Дым в небе: появилось видео последствий уничтожения БПЛА в Раменском округе

сегодня в 10:05

Telegram-канал «Осторожно, Москва», разместил у себя видео последствий уничтожения дрона в Раменском округе Подмосковья.

На нем показано, что в небе остался дымовой след от падения аппарата. Видны деревья и частные дома.

Утром возле железнодорожной станции Бронницы в Раменском округе раздалось не менее двух хлопков. Предварительно, средства ПВО отработали по БПЛА противника.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили 3 беспилотника, летевших на Москву.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что ночью в пятницу дрон атаковал дом на бульваре Космонавтов в Красногорске. В результате ЧП пострадали пять человек, среди них один ребенок.

«Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — добавил Воробьев.

