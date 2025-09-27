Задержан третий подозреваемый в отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти

Полицейские установили и задержали третьего подозреваемого в причастности к продаже суррогатного алкоголя в Ленинградской области, где погибли и попали в больницу пострадавшие, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Им оказался 54-летний житель г. Сланцы», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что в гараже подозреваемого силовики нашли емкости со спиртосодержащей продукцией. Они изъяты и отправлены на экспертизу.

Также полиция выясняет, куда еще сбывался суррогатный алкоголь.

26 сентября появилась информация о смертях в деревне Гостицы и в городе Сланцы Ленобласти. Погибшие отравились алкоголем, который продавал местный житель. В больницу попала в том числе и его супруга. Всего погибли 19 человек.

Позже был установлен поставщик продукции. Им оказалась 60-летняя сотрудница Сланцевского детского сада, она работает учителем-дефектологом. При этом ее семья отрицает причастность воспитателя к незаконной продаже.

Следователи предъявили обвинение двум местным жителям в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.

