Готовил местный: семеро скончались от суррогатного спиртного в Ленобласти

7 человек скончались от отравления суррогатным алкоголем в Сланцах

В деревне Гостицы и в городе Сланцы Ленинградской области семь человек скончались от отравления суррогатным алкоголем, который производил местный житель, сообщает «Mash на Мойке» .

Силовики установили и задержали подозреваемого в продаже паленого спиртного местным жителям. Им оказался 79-летний мужчина. Одна из пострадавших от суррогата — его 75-летняя жена.

Из дома семьи были изъяты пустые стеклянные бутылки и канистры. В них, предположительно, находился суррогат.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Погибли после употребления суррогатного алкоголя Марина О. 60 лет, Юрий С. 54 года, Борис Р. 69 лет, Николай К. 42 года, Ирина И. 58 лет, Алексей В. 46 лет, Олеся Р. 46 лет. Также в больнице с отравлением находятся Игорь Ш. 39 лет, Сергей Ч. 53 года, Галина Б. 75 лет (жена производителя).

Ранее 15-летняя девочка отравилась алкоголем в детском лагере в Светлогорске.

