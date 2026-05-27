Беглов поздравил петербуржцев с Днем библиотек

В Петербурге впервые вручат премию за развитие библиотек

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей с Общероссийским днем библиотек и напомнил о роли города в истории библиотечного дела. 27 мая в Северной столице впервые вручат профильную премию, сообщает газета «Петербургский дневник» .

27 мая в России отмечается Общероссийский день библиотек. В пресс-службе Смольного подчеркнули, что Петербург по праву считается библиотечной столицей страны.

«Наш город по праву называют библиотечной столицей России», — отметил губернатор Александр Беглов.

Он напомнил, что в 1714 году по велению Петра Первого была основана Библиотека Академии наук, которая более трех веков хранит рукописные и печатные сокровища.

«231 год назад, 27 мая 1795 года, Екатериной Второй было положено начало Императорской публичной библиотеки — ныне Российской национальной библиотеки», — добавил глава Петербурга.

В этом году Государственная Театральная библиотека отмечает 270-летие. К юбилею в учреждении обновляют пространства.

«Сегодня впервые состоится вручение премии Губернатора Санкт‑Петербурга „За заслуги в развитии библиотечного дела“. Эта награда — признание труда библиотекарей, которые своим трудом хранят наши культурные богатства и ведут большую просветительскую работу», — заявил Александр Беглов.

