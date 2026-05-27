Россия подарила Казахстану четырех молодых амурских тигров, их выпустят в Иле-Балхашском заповеднике. Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный оценил этот шаг, сообщает Life.ru .

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный назвал инициативу примером «звериной дипломатии». По его словам, подобная практика существует и в отношении России.

«Это был такой большой презент, который со всех сторон оценили очень высоко», — добавил артист цирка.

Запашный напомнил, что ранее Мьянма подарила России слонов, и этот вопрос решался на государственном уровне. В 2024 году президент Лаоса Тхонглун Сисулит передал двух слоних — Фовин («Удача») и Намтан («Сахар»). Годом ранее он подарил еще двух слонов к 65-летию установления дипломатических отношений.

В честь 75-летия дипотношений Мьянма также передала Московскому цирку шесть слонов.

