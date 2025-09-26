Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 19

Уже 19 человек числятся погибшими от суррогатного алкоголя в деревне Сланцы Ленинградской области. На данный момент лабораторно доказано, что в 8 случаях причиной смерти стал именно метанол, сообщает «Mash на Мойке» .

В крайне тяжелом состоянии сейчас находится еще один человек, употреблявший купленный алкоголь. За его жизнь борются врачи.

О смертях в деревне Гостицы и в городе Сланцы Ленобласти стало известно 26 сентября. Люди отравились алкоголем, который продавал местный житель. В больницу попала в том числе и его супруга.

Позже был установлен поставщик продукции. Им оказалась 60-летняя Ольга С. Женщина является сотрудницей Сланцевского детского сада, она работает учителем-дефектологом. При этом ее семья отрицает причастность воспитателя к незаконной продаже.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.