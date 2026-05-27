МИД РФ изучает возможность торгового режима с Тунисом
Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин сообщил, что Москва изучает возможность заключения особого торгового режима с Тунисом и уже начала переговоры с Индией, передает RT.
«Если говорить о конкретных партнерах, то в настоящее время мы дали старт переговорному процессу по особому торговому режиму с Индией. И изучаем, очень серьезно изучаем возможность заключения аналогичного договора с Тунисом», — сказал Панкин.
По его словам, страны Азии, Африки и Латинской Америки остаются перспективными направлениями для развития сотрудничества.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в специальном выпуске шоу RT India «Индия, Россия и мир» назвал отношения Москвы и Нью-Дели привилегированным стратегическим партнерством.
