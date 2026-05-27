сегодня в 13:17

На Алтае мужчина схватил девочку за волосы, повалил на землю и начал угрожать

В Камне-на-Оби Алтайского края местный житель устроил расправу над несовершеннолетней девочкой прямо посреди улицы. Он набросился на ребенка, грубо схватил ее за волосы, сбил с ног на землю и угрожал, сообщает Telegram-канал « Инцидент Барнаул ».

Мотивом стало желание «заступиться» за собственную дочь. Мужчине показалось, будто пострадавшая школьница плевала в направлении его ребенка. При этом горожанин угрожал подать на нее заявление в правоохранительные органы за недостойное поведение.

Прохожие отмечают, что нападавший даже не попытался спокойно разобраться в причинах назревшего конфликта. Он моментально применил к чужому ребенку физическое насилие.

Мать пострадавшей девочки написала заявление. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят комплексную проверку.

На опубликованном видео мужчина протащил девочку несколько метров по земле. Затем дергал ее за волосы. Пострадавшая громко кричала.

