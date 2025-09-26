Мать подставили: сын самогонщицы из Ленобласти отрицают ее вину в смертях

60-летняя сотрудница детского сада в Сланцах стала второй задержанной по делу о смертельном суррогате в Ленинградской области. Однако сын учителя-дефектолога категорически отрицает вину матери, сообщает «Mash на Мойке» .

В Сети появилась информация, что Ольга и первый задержанный по делу Николай, который продавал алкоголь односельчанам, занимаются противозаконным делом уже на протяжении 10 лет. Несколько лет назад бутылку выпивки купила соседка самогонщицы, после употребления у нее якобы оказали ноги.

По информации Mash, соседку удалось выходить, а сама Ольга заявляла, что с ее самогоном все хорошо. По мнению соседей, она плохо ухаживала за аппаратом, поэтому в нем скопился метанол, который убил уже 12 человек.

Однако семья Ольги все отрицает. По их словам, производством алкоголя занимался муж женщины и 78-летний задержанный Николай. Последний указал на Ольгу из страха сдать реальных поставщиков суррогата. Более того, мужчину уже штрафовали за продажу алкоголя без лицензии. В 2020 году он заплатил штраф в 2000 рублей.

Сын женщины заявил, что мать никогда не участвовала в этом деле, а бутылки, которые нашли у нее в доме, раньше принадлежали отцу, а теперь используются в хозяйстве.

Сообщения об отравлениях начали поступать 24 сентября. Сначала в больницу доставили 54-летнего Юрия, медики не смогли его спасти. Следом появилась информация о смерти 69-летнего Бориса. Мужчина жил в той же деревне и скончался дома.

Позже еще троих доставили в больницу, в том числе 75-летнюю супругу продавца. На следующий день было зафиксировано еще 5 смертей. Пострадавшие из деревень Гостицы и Сланцы, которым посчастливилось выжить, рассказали, у кого брали алкоголь. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

