Работает в детсаду: установлен поставщик смертельного суррогата в Ленобласти

Суррогат, убивший 7 человек в Ленобласти, поставляла продавцу 60-летняя Ольга С. Женщина является сотрудницей Сланцевского детского сада, она работает учителем-дефектологом, сообщает SHOT .

Воспитательница поставляла алкоголь 79-ленему пенсионеру в деревне Гостицы, а тот продавал напитки всем подряд. В его квартире обнаружили пластиковые бутылки объемом 10 л.

Сообщения об отравлениях начали поступать 24 сентября. Сначала в больницу доставили 54-летнего Юрия, медики не смогли его спасти. Следом появилась информация о смерти 69-летнего Бориса. Мужчина жил в той же деревне и скончался дома.

Позже еще троих доставили в больницу, в том числе 75-летнюю супругу продавца. На следующий день было зафиксировано еще 5 смертей. Пострадавшие из деревень Гостицы и Сланцы, которым посчастливилось выжить, рассказали, у кого брали алкоголь. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, на данный момент известно о 7 смертях из-за алкогольной продукции. Три человека находятся в больнице с диагнозом отравление. Распространитель смертельного контрафакта задержан.

