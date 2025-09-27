Двум россиянам предъявили обвинение в производстве и сбыте суррогатного алкоголя

В Ленинградской области следователи предъявили обвинение двум местным жителям в преступлении по части 3 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Они сбыли алкоголь, содержащий метиловый спирт. В результате от употребления этой продукции погибли люди, несколько граждан госпитализированы. Точное количество погибших и пострадавших от опасного спиртного устанавливается.

Следствие перед судом будет ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде ареста.

О смертях в деревне Гостицы и в городе Сланцы Ленобласти стало известно 26 сентября. Люди отравились алкоголем, который продавал местный житель. В больницу попала в том числе и его супруга. На данный момент погибшими числятся 19 человек.

Позже был установлен поставщик продукции. Им оказалась 60-летняя Ольга С. Женщина является сотрудницей Сланцевского детского сада, она работает учителем-дефектологом. При этом ее семья отрицает причастность воспитателя к незаконной продаже.

