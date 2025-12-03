Вновь появилось объявление об аренде дома в Дедовске, где был пыточный рехаб

В округе Истра идут совместные рейды с правоохранителями по выявлению незаконных реабилитационных центров для подростков. Новых центров не выявлено, но эта работа крайне сложная. При этом особого внимания заслуживает схема сдачи рехаба, сообщила глава округа Татьяна Витушева.

Она уточнила, что такие центры тщательно скрываются. Организаторы, как правило, снимают частные дома, часто через подставных лиц, набирают подростков через Сеть, маскируются под безобидные услуги, обещая помощь и поддержку. Но за этим скрываются жестокие методы, что наглядно подтвердил и случай в Дедовске.

По ее словам, дом, где был нелегальный «центр», сдали в аренду через известную интернет-платформу объявлений. Хозяин проживает в Твери. В отношении него тоже начата проверка, выясняется законность сдачи в аренду объекта и то, знал ли он о незаконной деятельности центра.

«Несмотря на то, что проверка по данному резонансному делу еще не завершена, объявление об очередной сдаче в аренду указанного дома под реабилитационный центр появилось в сети Интернет», — написала Витушева в своем Telegram-канале.

Как напомнила глава округа, подавляющее большинство детей были не из Истры. Они приехали из разных городов страны: Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Владимира, Белгорода, Саратова, Липецка и т. д. Это снова говорит о скрытности и опасности подобных схем.

Витушева добавила, что сейчас почти все подростки переданы родителям, в том числе и те, которых после деятельности ребаха разместили в специализированных соцучреждениях. После работы представителей соцслужб округа их физическое и психологическое состояние не вызывает опасений. Одну девочку планируется передать маме до 5 декабря, так как женщина находится за границей. А один из пострадавших все еще в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Медики делают все возможное для его восстановления.

О существовании рехаба-пыточной в Подмосковье стало известно после того, как 16-летнего парня госпитализировали после жестоких избиений в центре, пострадавший находится в критическом состоянии. После этого прокуратура и СК начали масштабную проверку учреждения.

Позднее силовики провели обыски, а также задержали организатора центра реабилитации Анну Хоботову. Во время нахождения подростков в рехабе, где велась незаконная деятельность фонда оказания помощи детям в округе Истра, некоторые законные представители самоустранились от исполнения родительских обязанностей, рассказали в прокуратуре Подмосковья.

