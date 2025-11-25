Подросток находится в критическом состоянии после избиений в элитном рехабе

16-летний Рома, госпитализированный после жестоких избиений в частном реабилитационном центре Анны Хоботовой, находится в критическом состоянии — по предварительным данным, у подростка отказали почки, а шансы на выход из комы минимальны.

Как выяснило издание SHOT, силовики начали проверку учреждения еще 23 ноября после сигнала от медиков, обнаруживших у парня признаки систематических побоев.

По данным следствия, основным исполнителем «методов воздействия» был администратор центра Владимир Балабриков, которому помогала 18-летняя пациентка Милана. Родители пострадавших детей сообщают не только об избиениях, но и о целенаправленном голодании, психологическом давлении. Владелица центра Анна Хоботова, по свидетельствам, знала о происходящем, но не принимала мер.

На данный момент Балабриков арестован, решается вопрос о мере пресечения для его сообщницы. Прокуратура и Следственный комитет проводят масштабную проверку деятельности реабилитационного центра.

