Рехаб в Подмосковье, где пытали подростков, стоил 100 тыс руб в месяц

Реабилитационный центр в Подмосковье, где подростки с зависимостями подвергались издевательствам и пыткам, требовал с родителей 100 тыс. рублей в месяц за «лечение», сообщает Mash .

«Специалисты» рехаба обещали обеспокоенным родителям индивидуальный подход к каждому ребенку, а также работу с психологами. В основном в центр обращались бизнесмены. Один из них, отец 13-летней девочки, подтвердил, что в рехабе издевались над пациентами за нарушение правил.

Подростков направляли сюда лечиться от наркомании, алкозависимости, игромании и т. д. Многие дети удерживались в рехабе месяцами. В центре их не лечили. Вместо этого их заставляли готовить, убирать и выполнять задания «на дисциплину».

Непослушных детей привязывали к кроватям, били. У многих пациентов обнаружили ссадины и травмы рук. Один из пострадавших — 16-летний подросток. Воспитатели отбили ему почки в процессе избиения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Его доставили в больницу.

Ранее в Дедовске накрыли рехаб, где жестоко издевались над подростками. Возбуждено уголовное дело. Администратор центра и его 18-летняя помощница задержаны.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.