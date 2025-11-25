В Подмосковье накрыли рехаб, где жестоко издевались над подростками-наркоманами

Подростков с зависимостями незаконно удерживали в реабилитационном центре в подмосковном Дедовске. Там их избивали и пытали, один из несовершеннолетних сейчас находится в коме, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону .

По данным следствия, рехаб действовал с августа по ноябрь 2025 года. За его созданием стоит организованная преступная группа, целью которой было незаконное извлечение прибыли.

В центре удерживались 24 подростка с различными зависимостями в возрасте от 11 до 17 лет. Родителям обещали, что с их детьми будут работать квалифицированные специалисты, но на деле пациентов избивали и пытали.

16-летний подросток попал в реанимацию после такого «лечения». У него нашли множественные телесные повреждения головы, туловища и конечностей, а также со следы связывания рук и ног в области запястий и ступней. Тогда-то и вскрылась правда о подпольном рехабе.

Возбуждено уголовное дело по факту функционирования незаконного центра для несовершеннолетних, а также причинения тяжкого вреда здоровью одному из постояльцев, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних.

Администратор центра и его 18-летняя помощница, которая участвовала в избиениях, задержаны. Им изберут меру пресечения 26 ноября.

Ранее подростки в Москве жестоко избили девочку, потому что она им не понравилась. Она попала в больницу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.