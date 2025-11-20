Подростки в Москве жестоко избили девочку, потому что она им не понравилась Происшествия сегодня в 16:36

В российской столице группа подростков жестоко избила 13-летнюю девочку, которая им не нравилась. Она попала в больницу, мать написала заявление в полицию, сообщает «Осторожно, Москва».