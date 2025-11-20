Подростки в Москве жестоко избили девочку, потому что она им не понравилась
В российской столице группа подростков жестоко избила 13-летнюю девочку, которая им не нравилась. Она попала в больницу, мать написала заявление в полицию, сообщает «Осторожно, Москва».
Против родителей подростков составили протоколы о неисполнении родительских обязанностей. Агрессоров могут поставить на учет.
Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по статье 213 Уголовного кодекса России (хулиганство). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал задачу главе ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву подготовить доклад о результатах проверки и установленных обстоятельствах.
Ранее группа подростков избила девочку-инвалида в Макеевке в Донецкой Народной Республике. Свои действия они снимали на камеру.
