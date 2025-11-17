Получила кулаком в лицо: толпа подростков избила девочку-инвалида в ДНР

Девочка-инвалид пострадала от рук нескольких подростков в Макеевке Донецкой Народной Республики. Они толпой набросились на школьницу и избили ее, сообщает РЕН ТВ .

Все свои действия жестокие подростки снимали на камеру. В кадре видно, как девочка прислонилась к стене, рядом с ней — один из агрессоров.

Мальчик сначала расспрашивает свою жертву, а затем бьет ее кулаком по лицу. Другие подростки одобряют его действия. Затем и они присоединяются к избиению девочки.

Пострадавшая сначала просила отпустить ее, а затем опустилась на корточки и заплакала.

Правоохранители проводят проверку. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее силовики попытались остановить дебош пьяных подростков в Воркуте. Толпа несовершеннолетних окружила одного из полицейских и избила его.

