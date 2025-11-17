Пьяные подростки толпой избили полицейского в Воркуте

В Воркуте правоохранители попытались пресечь хулиганские действия пьяных подростков, но толпа несовершеннолетних окружила одного из полицейских и избила его, сообщает Baza .

Изначально подростки устроили дебош в одном из местных торговых центров. Они угрожали сотрудникам пунктов выдачи заказов, а также кидались бутылками. На место прибыли полицейские, им удалось утихомирить несовершеннолетних.

После этого подростки покинули ТЦ, но вскоре вернулись. Они потребовали сотрудников удалить с камер запись их дебоша. Полицейским вновь пришлось вмешаться.

Но на этот раз толпа пьяных подростков окружила одного из правоохранителей. Сначала между ними произошла словесная перепалка, затем один из хулиганов начал избивать полицейского. Затем к драке подключились остальные несовершеннолетние.

Вскоре правоохранители задержали всех участников дебоша. В отношении 17-летнего зачинщика, который первым напал на правоохранителя, возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.

