Отец-неадекват жестоко избил дочку возле подъезда в Екатеринбурге

Пьяный отец-неадекват жестоко избил свою дочь у подъезда многоквартирного дома в Екатеринбурге. На помощь девочке пришли очевидцы, сообщает Е1.ru .

Инцидент произошел в пятницу около 13:30 по адресу: улица Патриса Лумумбы, дом № 38. Девочка и пьяный отец подошли к подъезду, где между ними состоялся диалог.

«Куда хочешь, туда и едь! Живот коровий», — сказал мужчина. Дочь ответила, что она пойдет к «тете Кристе». Затем неадекват неожиданно набросился на ребенка.

На опубликованных с камеры домофона кадрах видно, как мужчина схватил девочку за шею, повалил ее, а затем сильно ударил по голове. При этом он заявил, что дочка «получит», если он еще раз услышит имя «тети Кристи». После этого он снова схватил дочку за шею и швырнул ее.

На помощь ребенку подоспели проходившие мимо мужчина и женщина — они отбили девочку у неадеквата. Чем закончился инцидент, к настоящему моменту неизвестно.



