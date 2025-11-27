Силовики проводят обыски в одном из скандальных рехабов для подростков

Обыски проходят в одном из соццентров Анны Хоботовой в Красногорске

Силовики приехали с обысками в один из рехабов для подростков, который принадлежит Анне Хоботовой, объявленной в розыск. В этот раз внимание правоохранителей привлек реабилитационный центр «Шанс» в Красногорске, сообщает Baza .

Именно здесь работал координатором уроженец Ростова-на-Дону Алишер И. Его отправили в СИЗО после заявления матери 14-летней девочки. Подросток рассказала о насилии.

По предварительным данным, в центре морили голодом и пытали детей. Некоторые юные пациентки забеременели от сотрудников. Проверяется и информация о случаях заражения ВИЧ в частных учреждениях.

Ранее 16-летнего парня госпитализировали после жестоких избиений в центре Хоботовой в Дедовске, он находится в критическом состоянии. После этого случая прокуратура и СК начали масштабную проверку учреждения.

По данным следствия, основным исполнителем «методов воздействия» был администратор центра Владимир Балабриков, которому помогала 18-летняя пациентка Милана. Родители пострадавших детей сообщают не только об избиениях, но и о целенаправленном голодании, психологическом давлении. Владелица центра, по свидетельствам, знала о происходящем, но не принимала мер.

Балабрикова арестовали. Известно, что он работал и в центре Свердловской области. Подопечных мужчина избивал с помощью боксерских перчаток, применял психологическое насилие и придумал специальное наказание — «Саботаж».

Что касается владелицы скандального рехаба, она пустилась в бега. До того, как вскрылась правда, Хоботова уверяла обратившихся за помощью родителей подростков-наркоманов, что в ее центре нет и не может быть никакого насилия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.