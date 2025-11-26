Пустилась в бега: что известно о владелице пыточного рехаба в Подмосковье

Владелицу реабилитационного центра в подмосковном Дедовске, где истязали подростков с зависимостями, зовут Анна Хоботова. После того, как рехаб накрыли, женщина пустилась в бега, ее ищут, сообщает SHOT .

До того, как вскрылась правда, владелица уверяла обратившихся за помощью родителей подростков-наркоманов, что в ее центре нет и не может быть никакого насилия.

Правда вскрылась благодаря врачам одной из больниц, куда в критическом состоянии попал 16-летний Рома. Парень впал в кому после издевательств в рехабе, у него отказали почки.

Правоохранители накрыли рехаб с пытками 23 ноября. В тот момент в нем находились 24 подростка от 11 до 17 лет с различными зависимостями.

В здании реабилитационного центра нашли комнату детских пыток — там держали провинившихся за нарушение правил пленников. Подростков в рехабе систематически били, заставляли есть собачий корм, держали связанными и запрещали ходить в туалет. Но на фото, которые отправлялись их родителям измученные пленники рехаба улыбались — их заставляли это делать.

Теперь родные жертв издевательств уверены, что Хоботова обо всем знала изначально, поэтому сбежала. Также был арестован администратор центра Владимир Б. Выяснилось, что ранее он дважды был судим за наркотики.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.