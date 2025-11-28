Задержана владелица подмосковного рехаба-пыточной для подростков Анна Хоботова

Сотрудники Следственного комитета задержали организатора реабилитационного центра для подростков в муниципальном округе Истра в Московской области. Такие действия провели в рамках расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Девушка проходит в статусе подозреваемой. С ней работают следователи.

Проведен допрос подростков, находившихся в рехабе, и их родителей. Следователи побеседовали с сотрудниками учреждения.

РИА Новости со ссылкой на подмосковный главк Следкома России сообщает, что речь идет об Анне Хоботовой. До этого в базе данных МВД появились данные о том, что ее объявили в розыск.

Ранее подросток, который четыре месяца находился в детском рехабе Хоботовой в истринском Дедовске, поведал о пугающих методах «перевоспитания», которые использовали по отношению к подросткам. По словам 13-летнего парня, детей связывали скотчем, не давали еду, пичкали лекарствами. В рамках одного из наказаний проводился тренинг, который назывался «карцер».

