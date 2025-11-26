Кипяток и ножи. Стало известно о жестоком бунте в детском рехабе Подмосковья

Подросток рассказал о бунте с ножами и кипятком в подмосковном рехабе Хоботовой

Подросток, проведший четыре месяца в скандальном детском рехабе Анны Хоботовой в истринском Дедовске, рассказал о шокирующих методах «перевоспитания», применявшихся к несовершеннолетним. По словам 13-летнего Саши (имя изменено), воспитанников связывали скотчем, морили голодом, пичкали таблетками, а одним из наказаний был тренинг под названием «карцер». Мальчик также вспомнил о бунте, который был поднят девочками ради побега за «дозой» и впоследствии подавлен, сообщает MSK1.RU .

Школьника из Самары Сашу отправили в ребцентр из-за курения электронных сигарет и девиантного поведения. Самым страшным переживанием для него стал мятеж, который устроили две девочки-родственницы, желавшие сбежать за наркотиками. Одной из них было 16 лет.

Подросток рассказал жуткие подробности нападения на консультантов и последствий этой «революции». По его словам, все началось с того, что одна из девочек подкупила воспитателя, который тоже был наркоманом. За взятку воспитанниц отправили работать на кухню — этого они и добивались.

«Тем, кто готовил, выдавали нож под ответственность. Они хотели облить кипятком консультанта, забрать ключи и выбежать из дома. Это был какой-то капец. Они выбили дверь, у одной тазик с кипятком, другая с ножом», — вспомнил несовершеннолетний.

Во время бунта девочки облили консультантку кипятком и стукнули сковородкой, нанеся ей серьезные ожоги. В ответ нападавшим, по словам Саши, приставили нож к горлу и били по голове. Во время потасовки были выбиты окна, после чего детей пришлось переселять.

Мать Саши, которой присылали фотографии довольного сына, не знала об ужасах, происходящих за закрытыми дверями. Жаловаться детям запрещали под угрозой наказания. Узнав правду, женщина экстренно забрала ребенка домой.

Подросток вернулся к матери запуганным, с тревожностью и ночными кошмарами.

«Мне внушили, что я ультрабольной человек, что девиантное поведение — это вообще болезнь», — признался он.

По делу об истязаниях подростков уже произведены аресты. Владелица сети рехабов Анна Хоботова, у которой в том числе есть не менее скандальный уральский филиал, подалась в бега.

Ранее 13-летний бывший постоялец рехаба в Истре рассказал, что сотрудники центра домогались девочек и пихали носки в рот мальчикам.

