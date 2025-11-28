Родители подопечных рехаба-пыточной в Мособласти самоустранились от обязанностей

Во время нахождения подростков в рехабе, где велась незаконная деятельность фонда оказания помощи детям в муниципальном округе Истра, некоторые законные представители самоустранились от исполнения родительских обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Подросткам не предоставляли образовательные услуги. Также им не помогали с социальной реабилитацией.

Дети, предположительно, жили в условиях изоляции. По отношению к ним часто применяли физическое и психологическое насилие. У них не было качественного питания и отдыха.

Родители отправили несовершеннолетних на долгое время в фонд. Они подписали с учреждением договор оказания услуг психологической и социальной помощи.

Информацию отправили в прокуратуры регионов, на территории которых жили дети с родителями. Там могут тоже провести мероприятия.

В момент проверки в одном из филиалов фонда, находящемся в истринском Дедовске, обнаружили 23 подростка. Им было от 11 до 17 лет. Детей туда отправили из Липецкой, Ярославской, Владимирской, Нижегородской, Московской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

28 ноября сотрудники СК РФ задержали организатора реабилитационного центра для подростков в муниципальном округе Истра Московской области. Речь, предположительно, идет об Анне Хоботовой.

Ранее подросток, который четыре месяца провел в скандальном детском рехабе в истринском Дедовске, рассказал о шокирующих методах «перевоспитания» воспитанников. По словам 13-летнего парня, их связывали скотчем, морили голодом, давали медикаменты. Одним из наказаний являлся тренинг, который назывался «карцер».

