В Подмосковье задержан блогер и основатель элитного рехаба, где пытали людей

Блогера и основателя элитного рехаба «Антонов PRO» в Видном, который рекламировали российские звезды, задержали в Московской области, сообщает «112» .

30 ноября один из постояльцев элитного рехаба позвонил родственникам и рассказал, что там избивают людей и морят голодом. В учреждение нагрянули силовики. Правоохранители задержали 41-летнего основателя Максима Антонова, персонал и нашли свидетельства пыток людей.

Реабилитационной центр «Антонов PRO» рекламировали многие звезды, среди которых Нилетто, Тимати и Миша Литвин. А основатель — бывший наркоман. В блоге мужчина подробно рассказывал о тяжелом прошлом, когда сам был завсегдатаем рехабов, а между «завязками» привлекался за грабеж и сбыт наркотиков.

Сейчас задержанный находится на допросе.

Ранее в Истре прикрыли рехаб-пыточную. О нем стало известно после того, как 16-летнего парня госпитализировали после жестоких избиений в центре, пострадавший находится в критическом состоянии. После этого прокуратура и СК начали масштабную проверку учреждения.

Позднее силовики провели обыски, а также задержали организатора центра реабилитации Анну Хоботову. Во время нахождения подростков в рехабе, где велась незаконная деятельность фонда оказания помощи детям в округе Истра, некоторые законные представители самоустранились от исполнения родительских обязанностей, рассказали в прокуратуре Подмосковья.

