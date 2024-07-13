Тела членов экипажа нашли на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье

В правоохранительных органах отметили, что для их опознания понадобится генетическая экспертиза.

Накануне пассажирский SSJ-100 потерпел крушение в районе Коломны. В результате авиакатастрофы погибли 3 человека — два пилота и бортпроводник. Пассажиры на борту отсутствовали, так как рейс был перегоночным. Предварительно, причиной крушения самолета могла стать птица, попавшая в двигатель.

На месте ЧП были обнаружены два черных ящика в удовлетворительном состоянии. Спасатели не сразу смогли попасть на место происшествия, потому что самолет рухнул в лес.