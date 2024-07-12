Опубликованы первые кадры с места крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

Спасатели не могут добраться до рухнувшего самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье, где погибли два пилота и бортпроводник, из-за труднодоступной местности, пишет Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно, что обломки самолета находятся в густом лесу. С места крушения в воздух поднимаются клубы серо-белого дыма. Спасателям пока не удается подобраться к потерпевшему крушение Sukhoi Superjet 100.

Несмотря на то, что самолет пассажирский, в салоне никого, кроме экипажа, не было. Судно выполняло перегоночный рейс.

Согласно предварительной версии, авиакатастрофа могла произойти из-за проблем с двигателем. В Минпромторге подчеркнули, что этот самолет не был полностью импортозамещенным. Его выпустили в 2014 году и с этого времени начали эксплуатировать.