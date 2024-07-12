Названы имена членов экипажа, погибших при падении Sukhoi Superjet в Подмосковье

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В Подмосковье при крушении самолета Sukhoi Superjet погибли трое членов экипажа, стали известны их имена, сообщает SHOT .

В результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 погиб капитан судна Евгений Булавко, второй пилот Максим Лукманов, бортпроводник Владислав Харламов.

Воздушное судно рухнуло 12 июля под Коломной. Самолет вылетал из Луховиц с авиационного завода после ремонта.

Лайнер был изготовлен на авиационном заводе Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Он принадлежит компании «Газпром-Авиа» и находится в эксплуатации с 2015 года.