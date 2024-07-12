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Источник SHOT подтвердил информацию о падении самолета в Подмосковье

По данным источника SHOT , информация о падении самолета в подмосковной Коломне подтверждается.

Ранее сообщалось, что проверяется информация о падении пассажирского самолета в Коломне. Это мог быть Sukhoi Superjet 100.

Как рассказали очевидцы, самолет был уведен пилотом в лес. Там раздался взрыв и поднялся столб дыма.

По данным источника, Sukhoi Superjet 100NEW-95 разбился после вылета на испытания из Жуковского.